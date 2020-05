"مدير المرصد السوري": الفصائل الموالية لتركيا اختطفت الكثير من الأطفال وزجت بهم في ليبيا.. هناك نحو 200 طفل جرى إرسالهم إلى هناك

"مدير المرصد السوري": الفصائل الموالية لتركيا اختطفت الكثير من الأطفال وزجت بهم في ليبيا.. هناك نحو 200 طفل جرى إرسالهم إلى هناك.. ومن بين هؤلاء هناك 18 طفلا استشهدوا في ليبيا.. كل من يصاب في ليبيا ويعود إلى مناطق الاحتلال التركي يحصل على 5000 ليرة تركية.. وقيمة التعويض الجديد لأهالي من قتلوا هناك بلغت 40000 ليرة تركية.. وحاليا هناك عملية استغلال كبيرة من قبل السماسرة المنتشرين بشكل كبير جدا.. السماسرة يريدون بيع السوريين للقتال في ليبيا من خلال الشحن الديني وادعاءات أنهم يقاتلون أعداء "الإخوان المسلمين".. وقد رصدت قطر 6 ملايين دولار لإنشاء مراكز دراسات تابعة للإخوان المسلمين للترويج بأن كل ما يجري في ليبيا هو عملية دفاع عن الإسلام.. أردوغان يريد أن يزج بأكبر عدد من المرتزقة في ليبيا لأنها معركته الأخيرة.. وهناك رفض من قبل بعض الفصائل التي تعتبر نفسها ثورية سورية

