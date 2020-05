"مدير المرصد السوري": الكثير من عناصر "داعش" السابقين الذين انخرطوا بصفوف "الجش الوطني" باتوا في ليبيا

"مدير المرصد السوري": الكثير من عناصر "داعش" السابقين الذين انخرطوا بصفوف "الجش الوطني" باتوا في ليبيا، ولدنيا قوائم بأسماء لهم.. من محافظة دير الزور وبادية تدمر السورية ما لا يقل عن (19) كانوا عناصر لدى تنظيم "داعش" سابقاً وانتقلوا إلى مناطق الاحتلال التركي شمال سوريا، بعد ذلك انخرطوا في صفوف "الجيش الوطني" الموالي لتركيا وانتقلوا للقتال في ليبيا.الداخل السوري منقسم مابين مجموعات موالية لأردوغان تؤمن بأن أردوغان خليفة "الإخوان المسلمين" وبين رافضين للذهاب والقتال في ليبيا.هناك طفل كردي من عفرين جرى خطفه من قِبل فصيل "السلطان مُراد" وهو يقاتل في ليبيا الآن.المرصد السوري لاينشر أي معلومة الا إذا كانت دقيقة بشكل كامل، سواء إذا كانت تتعلق بنظام بشار الأسد أو المعارضة أو الفصائل الجهادية أو كل من من يعمل على الأراضي السورية .

