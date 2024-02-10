مدير المرصد السوري: المبنى المستهدف عائد للميليشيات التابعة لإيران قتل 3 من جنسية غير سورية، وهناك معلومات عن 3 جرحى آخرين كما جرى تدمير المبنى بالضربة الجوية الإسرائيلية، 10 استهدافات إسرائيلية منذ بداية العام، تسببت بمقتل 31 من العسكريين، إسرائيل تتابع تحرك القيادات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وتستهدفهم في منازل بمختلف المناطق، داخل العاصمة دمشق وجنوبها وغربها وفي حمص أيضا، أي أن بنك الأهداف الإسرائيلية لم يعد كما كان سابقا باستهداف شحنات ومستودعات أسلحة، باتت تستهدف قيادات في حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، القيادات الذين غادروا سوريا لا يتعدى عددهم الـ 5 من مستشارين إيرانيين، ولكن إيران موجودة في حلب وحماة وحمص ودمشق إما بشكل مباشر، وإما عبر الميليشيات العاملة معها من جميع الجنسيات بينهم سوريين.