مدير المرصد السوري: المجموعات المدعومة من إيران استهدفت حقل كونيكو للغاز بعد أقل من 24 ساعة على استهداف حقل العمر النفطي الذي يتواجد فيه قاعدة أمريكية، هذا يأتي في إطار استمرار الردود المعنوية للمجموعات لإثبات وجود بأنها تستهدف القواعد الأمريكية، ولا يأتي في إطار قتل جنود أمريكيين لأنها تخشى الرد الأمريكي، الإيرانيين يقومون بإعادة الانتشار ولا يتواجدون في مقر بعينه خوفاً من الاستهدافات الأمريكية، 54 مرة استهدفت القواعد الأمريكية أي بمعدل استهداف كل يوم، كان هناك رد أمريكي قتل 34 من هذه المجموعات، إيران لم ترد على إسرائيل عندما قتلت مستشارين رفيعي المستوى داخل الأراضي السورية.