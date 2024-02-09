مدير المرصد السوري : المرصد السوري لم يرصد مسيرات بل صواريخ جاءت من غرب دمشق من فوق الجولان أو من داخل الحدود اللبنانية، استهدفت مطار المزة العسكري بعد وصول طائرة شحن من مطار دير الزور العسكري، لانعلم إن كانت طائرة الشحن تحمل مستشارين إيرانيين أو أسلحة والأخيرة تتنقل بشكل مستمر داخل الأراضي السورية كان آخرها نقل سلاح من دير الزور باتجاه الحدود السورية – اللبنانية، حسب رواية دمشق إن كانت طائرات مسيرة استهدفت المطار دخلت من فوق الجولان المحتل إذاً لمن تعود الصواريخ التي أسقطت بالدفاعات الجوية وسقطت على منزل بالقرب من المطار، حتى اللحظة لانعلم من استهدف مطار المزة حيث إن إسرائيل نفت أنها استهدفت المطار، الولايات المتحدة ليس لها مصلحة باستهداف المطار على الأقل في الوقت الراهن لأنها لاتريد الدخول في صراع حقيقي مع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية.