“مدير المرصد السوري”: المرصد مستمر بفضح علاقة المخابرات التركية مع تنظيم “داعش” وعلاقة التنظيم مع عدة جهات.

نتحدث عن الكتيبة العراقية بقيادة “أبو وقاص العراقي“، ولدينا صورة له مع “أبو أسامة الطيانة” في مدينة أورفا التركية، هذه الكتيبة مؤلفة من نحو 40 مقاتل عراقي من تنظيم “داعش” المنخرطين ضمن صفوف “أحرار الشرقية” المنخرط ضمن “الجيش الوطني”

قائد هذه الكتيبة أرسل مع مجموعة إلى شمال افريقيا واختفى في تلك المنطقة، كتيبته متواجدة في منطقة الباب بريف حلب، بعضهم قاتل في معركة “نبع السلام” في شمال شرق سوريا

تركيا أرسلت آلاف الجهاديين “المرتزقة” إلى ليبيا، أيضا تركيا ذاتها هي التي أدخلت عشرات آلاف المتطرفين إلى سوريا