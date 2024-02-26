مدير المرصد السوري: المرصد وثق 40 عملية للتنظيم منذ بداية العام، قتلت 22 من العسكريين والمدنيين، في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وتمدد لحلب واستهدف عناصر من مجلس منبج العسكري، التنظيم انتهى كمسيطر على مناطق مأهولة بالسكان لكن لديه الآلاف من الخلايا النائمة في ضفتي الفرات، التنظيم لديه خلايا متفرقة في دير الزور وحمص وفي حماة وفي الرقة وحلب والحسكة، وموجود في بادية السويداء وريف درعا الغربي عند الحدود مع الجولان المحتل، وفي مناطق السيطرة التركية موجود في تل أبيض ورأس العين، التنظيم لديه ما يفوق 10 آلاف مقاتل بشكل قطعي، في مرحلة من المراحل نحمل قسد المسؤولية لأنها أفرجت دون محاكمة عن عناصر من التنظيم بناءً على وساطات عشائرية، التحالف الدولي هو المتعاون مع قسد ولا يوجد تعاون بين النظام وقسد، التنظيم يحاول البحث عن مداخل للعودة.