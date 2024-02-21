مدير المرصد السوري: المستودع في البوكمال دمر بشكل كامل، نتحدث على بعد مئات الكيلو مترات على الحدود مع العراق ونتحدث عن شقة لإيران في العاصمة دمشق جنوب غرب سوريا، إيران وميليشياتها منتشرين بشكل كبير جداً على الأراضي السورية من الحدود السورية العراقية وصولاً للحدود مع الجولان المحتل، وحلب وحمص وكل مناطق النظام يوجد فيها عشرات آلاف المسلحين الموالين لإيران ومستودعات ومقرات لهم، ما جرى من عملية اغتيال بشقة في دمشق هي الأولى من نوعها بهذا الشكل من قبل إسرائيل، هي عملية اغتيال لشخصيات كانت موجودة في هذه الشقة.