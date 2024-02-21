مدير المرصد السوري: المعلومات الأولية تفيد بعملية اغتيال، الاستهداف داخل العاصمة دمشق، المنطقة المستهدفة تواجد للمدرسة الإيرانية، الأمر يتعلق بقضية اغتيالات مثلما كان عليه الحال في منطقة كفرسوسة ذاتها عندما اغتيلت شخصيات إيرانية، واستهداف المزة الذي قتل 13 شخصاً بينهم مستشارين إيرانيين، المنطقة يوجد فيها حزب الله اللبناني ومستشارين إيرانيين، الحرب شرقاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المجموعات وأمس استهدفت جنوب مدينة دير الزور وجرح 10 أشخاص من الميليشيات الإيرانية