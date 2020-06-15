“مدير المرصد السوري”: المعلومات التي كانت لدينا منذ نحو شهر أن هناك نحو 9000 من المجموعات المصنفة إرهابيا دوليا وتحديدا تنظيمي داعش والقاعدة، خرجوا من سوريا قبل خروج المرتزقة السوريين

“مدير المرصد السوري”: المعلومات التي كانت لدينا منذ نحو شهر أن هناك نحو 9000 من المجموعات المصنفة إرهابيا دوليا وتحديدا تنظيمي داعش والقاعدة، خرجوا من سوريا قبل خروج المرتزقة السوريين

“مدير المرصد السوري”: المعلومات التي كانت لدينا منذ نحو شهر أن هناك نحو 9000 من المجموعات المصنفة إرهابيا دوليا وتحديدا تنظيمي داعش والقاعدة، خرجوا من سوريا قبل خروج المرتزقة السوريين

أردوغان يستخدم المرتزقة السوريين في ليبيا وطلب المزيد من المرتزقة للذهاب إلى اليمن للقتال إلى جانب “حزب الإصلاح”،أردوغان لديه أحلام كبيرة خارج سوريا وخارج ليبيا

حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب شرعت استخدام الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية في شمال سورية، وكأن العملة السورية ملك لبشار الأسد وليست للشعب السوري، بشار الأسد لايجوع من يجوع هم أبناء الشعب السوري

نسبة الأراضي السورية التي تحتلها تركيا الآن هي نحو 12000 كلم أي تفوق مساحة لبنان، تمتد من ريف إدلب الجنوبي الغربي مرورا بعفرين وصولاً إلى الضفة الغربية لنهر الفرات، كل هذا الشريط تحت الاحتلال التركي، دخول الأعداد الكبيرة للقوات التركية إلى الأراضي السورية وإرسال الارهابيين إلى ليبيا يعني أن أردوغان لديه أطماع حقيقة في الأراضي السورية قد تصل إلى فصل هذه الأراضي عن سوريا وضمها لتركيا