مدير المرصد السوري: المعلومات المؤكدة 6 قتلى هم شهيد مدني سوري و3 قتلى من الحرس الثوري الإيراني و2 آخرين لا يعلم إذا ما كانوا إيرانيين أو عراقيين أو جهاد إسلامي أو حزب الله اللبناني، إسرائيل هي التي تريد أن تجر إيران للمعركة، إذا ما اندلعت المعركة إسرائيل سوف تجتاح ريف درعا الغربي ومنطقة القنيطرة التي هي الحلقة الأضعف في الأراضي السورية، لا تعليق من النظام عن مقتل قيادات من الحرس الثوري كانوا موجودين في اجتماع بهذه المنطقة.