مدير المرصد السوري: المنطقة التي استهدفت في السيدة زينب بريف دمشق خاضعة لنفوذ “حزب الله” اللبناني بشكل كامل وهناك تواجد للقيادات العراقية و”الحرس الثوري” الإيراني والميليشيات تتمركز في عشرات المقرات كونها منطقة تتشابه مع الضاحية الجنوبية لبيروت وقاتلوا من أجل السيطرة عليها.. الميليشيات الإيرانية أخلت مواقعها في ريف دير الزور وتدمر وكانت الحلقة الأضعف للتواجد في السيدة زينب.. إيران هي من أعطى الأوامر لاستهداف برج الـ t22 عند الحدود السورية-الأردنية والمقاومة الإسلامية في العراق هي من نفذت الاستهداف.. “حزب الله” العراقي والنجباء أرسلوا قوات نخبة إلى محيط الجولان السوري المحتل قبل أشهر بالتوازي مع الحرب الإسرائيلية على غزة.