مدير المرصد السوري: المنطقة التي استهدفتها إسرائيل تبتعد نحو 40 كيلومتر عن الحدود مع الجولان المحتل وهي بعمق ريف درعا الشمالي.. والاستهداف أسفر عن تدمير مستودع.. منذ الحرب على غزة إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 56 مرة، 20 مرة برية تمكنت من قتل 111 من العسكريين 11 من الميليشيات من جنسية سورية و 39 غير سوريين و 10 من الحرس الثوري الإيراني و 20 من “حزب الله” اللبناني.. بينما قذائف “حزب الله” المعنوية لم تقتل أي جندي إسرائيلي فقط لرفع المعنويات.. ولو أراد الحزب قتل جنود إسرائيليين لتمكن من ذلك.. هناك دورات عسكرية لإعادة التموضع أجراها “حزب الله” في ريف تدمر منذ صباح الأمس وحتى الآن هي مستمرة على سرعة التخفي والتدريب على صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.. على بعد ليس بكبير عن القوات الأمريكية والتي بدورها عملت إعادة تمركز وتحليق طيران في منطقة الـ 55 بمحيط قاعدة التنف.