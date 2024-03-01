مدير المرصد السوري: المنطقة التي استُهدفت اليوم تحمل طابع الكره للإيرانيين وليست حاضنة شعبية لهم، استُهدفت فيلا في منطقة مدنية بشكل كامل دمرت على رؤوس قاطنيها وتأكد مقتل شخص غير معروف حتى الآن، وما حدث اليوم يذكرنا بما جرى في شارع الحمراء بمدينة حمص حيث استهدفت إسرائيل شقة مدنية يستأجرها إيرانيون، هناك مخاوف من قبل المدنيين من أن يقطن إيرانيون في المنازل ثم تُستهدف من قبل الإسرائيليين، سكان المنطقة استغربوا من وجود هؤلاء الإيرانيون في المنطقة كيف جاؤوا، إسرائيل لديها عملاء كثر على الأرض يعطونها معلومات دقيقة.