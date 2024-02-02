مدير المرصد السوري: المنطقة التي تعرضت للقصف من طائرات مجهولة تحتلها إيران بشكل كامل ولا يستطيع أحد من الجيش السوري أن يدخل لتلك المنطقة لان “حزب الله” لا يثق بالجيش السوري وعناصره.. إيران تريد أن تقيم دويلة في تلك المنطقة ولديها كل المعطيات لذلك.. القصف على ريف الميادين ومحيط البوكمال أسفر عن 6 قتلى و4 جرحى في محيط الميادين.. تم تدمير 11 هدفا على الأقل على أطراف الميادين ومنطقة بين البوكمال والميادين ومدينة الميادين ومحيط البوكمال من قبل الطائرات الحربية المجهولة.. منذ يوم الاثنين حتى الآن وهناك انسحابات وتموضع وإرباك للمليشيات الإيرانية وإعادة انتشار مستمرة.. الجهة التي قصفت تدمر البنى التحتية لإيران في هذه المنطقة ومن المستبعد أن تقوم أمريكا أو “قسد” باجتياح هذه المنطقة لأنها ستدخل في إطار عملية برية