مدير المرصد السوري: المنطقة المستهدفة يوجد فيها قيادات من حزب الله اللبناني وقيادات من الجهاد الإسلامي، إسرائيل هي التي استهدفت، حركة الجهاد الإسلامي نفت أن يكون زياد نخالة الذي اغتيل، المنطقة أمنية بشكل كامل، في دمشق ومحيطها عمليات القصف الإسرائيلي التي قتلت رضي موسوي وقتلت قيادات من حزب الله اللبناني، كانت عبارة عن خروقات أمنية إسرائيلية، اعتقد أن معلومات وردت لإسرائيل أن هناك اجتماع في المبنى لذلك جرى تدميره من قبل إسرائيل، وإسرائيل لا تهتم إن كان هناك مدنيين في المبنى.