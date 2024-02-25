مدير المرصد السوري: الإعلام السوري آخر من يعلم ماذا يدور داخل الأراضي السورية، الطرقات يتواجد فيها مزارعين في تلك المنطقة ولكن هذه الطرقات يسلكها حـزب الله باتجاه الحدود اللبنانية، المنطقة عند الحدود السورية اللبنانية مسيطر عليها من قبل حزب الله اللبناني، الشاحنة استهدف فيها مقصورة القيادة على مايبدو الاستهداف كان من أجل اغتيال العناصر، وحزب الله اللبناني سينعي بعد قليل ويقول استشهد اثنان على طريق القدس، نشرنا صباح اليوم بأنه قبل ساعات تم نقل بعض السلاح من ديرالزور وصولاً إلى تدمر وبعد ذلك إلى الحدود السورية اللبنانية،