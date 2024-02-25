مدير المرصد السوري: الميلشيات الإيرانية تعيد تموضعها وتجري دورات تدريبية في البادية.. أساليب التخفي والمراوغة كلها باتت مكشوفة ولم تعد في مأمن من الضربات الاسرائيلية.. السلاح الإيراني مستمر بالتدفق عبر الشريان طريق طهران – بيروت فقط.. لأن المطارات باتت تحت الحماية الروسية.

الخرق الاستخباراتي الإسرائيلي الكبير في صفوف تلك الميليشيات بات واضحا.. وإسرائيل تعرف تحركات الحزب وتلك الميليشيات.. اليوم استهدفت مقصورة قيادة بشاحنة في منطقة جبلية عند الحدود السورية – اللبنانية ولم تستهدف عربة الشاحنة وهي محاولة قتل عناصر من “حزب الله” في تلك الشاحنة