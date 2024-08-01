مدير المرصد السوري: الميليشيات الإيرانية رفعت الجاهزية وهي في حالة استنفار كبير في دير الزور وفي محيط الجولان المحتل والسيدة زينب وريف دمشق الجنوبي الغربي.. وقوات النخبة متواجدة في الجولان وجاهزة لتنفيذ أوامر “حزب الله” ولكن هل استخدام الأراضي السورية لاستهداف الجولان متاح لها؟

واليوم قوات النظام أصدرت تعليمات للقطعات العسكرية بالمنع المطلق من إطلاق صواريخ على الجولان واستخدام القواعد العسكرية السورية من قبل “حزب الله” و”الأصدقاء” لاستهداف الجولان المحتل..

الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور وعند الحدود السورية – العراقية وغرب الفرات استنفرت بشكل كبير وكان هناك تدريبات على إطلاق وتسيير الطائرات المسيرة داخل مدينة دير الزور..

القواعد الأمريكية استنفرت أيضا.. وقاعدة التنف رصدت اقتراب مسيرات من الأجواء واستهدفتها قبل أن تعود أدراجها إلى مناطق تواجد الميليشيات..

في السيدة زينب وقع انفجار في مزرعة تابعة لـ”حزب الله” ولم نرصد أي إطلاق صواريخ من الجولان المحتل أو أي منطقة أخرى.. وقوات النظام أحرقت إطارات مطاطية على بعد 7 كيلومتر.. وقبل يومين إسرائيل استهدفت موقعين بريف درعا وقوات النظام لم تذكرها كونها تحتضن مجموعات من ما يعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان.