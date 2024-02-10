مدير المرصد السوري: الميليشيات التابعة لإيران تسعى لجعل أطفال دير الزور مروجي المخدرات عبر إجراء تجارب مخدرات عليهم وجعلهم مدمنين، وأجساد الأطفال لا يتحملون هذه المواد، مثل الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما وهم معيل لعائلته، والذي فارق الحياة لأخذه جرعة كبيرة من المخدرات، وهم ضحايا شبكة المخدرات العاملين تحت إشراف حزب الله في تلك المنطقة، إيران تقوم إما بتجنيد أطفال عبر المخدرات، وإما عبر المراكز الثقافية التابعة لها، مستغلين الفقراء والأيتام الذين هم يقعون في فخ مروجي المخدرات التابعين للميليشيات الإيرانية.

الحكومة السورية لا تجرأ على اعتقال المتورطين في تجارة المخدرات المدعومين من قبل حزب الله اللبناني وإيران في تلك المنطقة، في دير الزور المدينة حاولت اعتقال أحد تجار المخدرات وهو من الدفاع الوطني المدعوم من قبل إيران، بعد ساعات جرى إطلاق سراحه، وتهجم على المفرزة الأمنية للنظام، أي أن النظام إن أراد غير قادر على توقيفهم، والبعض في صفوف النظام يستفيد من تجارة المخدرات، وسابقا نشرنا حول معامل التصنيع في دير الزور، وحزب الله هو المسؤول عن هذه المعامل.