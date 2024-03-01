مدير المرصد السوري: المُستهدف هم القاطنون في فيلا ضمن منطقة ليست حاضنة شعبية لا لحزب الله ولا الإيرانيين وتحمل طابع الكره لهما في بطرايا جاؤوا واستأجروا منزلا قبل فتره وسكنوا فيه وارتكبت عند أطرافها مجزرة في عام 2013..

هم اعتقدوا أنهم في مأمن من الضربات الإسرائيلية عندما قطنوا في تلك المنطقة..

تم الاستهداف بصواريخ يرجح أنها إسرائيلية وهناك قتيل على الأقل وجرحى مدنيين..

ميليشيات إيران و”حزب الله” يقطنون بمناطق مدنية ويتسببون بفوضى وقتل وجرح للمدنيين وهم يعلمون أنهم سيستهدفون من قبل إسرائيل..

لماذا جاؤوا إلى هذه المنطقة التي تحمل طابع الكره لهم، هذه ضربه كبيره للإيرانيين ورسالة بأنكم أينما حللتم سوف نستهدفكم.