مدير "المرصد السوري": النظام السوري فرض طوقا أمنيا في أماكن الحجر الصحي بعد نشرنا وثوثيقنا لمئات الحالات في مراكز الحجر الصحي وعشرات المصابين بفيروس "كورونا".. هناك إصابات في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في محافظة دير الزور.. وهناك مراكز حجر صحي خاصة بهم في دير الزور ومراكز في جنوب سورية خاصة بالمصابين من "حزب الله" اللبناني.. النظام يريد إخفاء عدد المصابين ويتحدث عن بضع حالات ووفيات قليلة بينما فجأة هناك حالات كثيرة قيل إنها التهاب الرئة.. النظام يريد أن يهرب من انتشار وباء كورونا إلى مشكلة أخرى قبيل تطبيق قانون العقوبات "قيصر".. ولديه رغبة بإخفاء حقيقة تفشي وباء "كورونا".. منذ بداية تعاطيه مع انتشار الوباء كان النظام يتحدث عن 10 حالات بينما كان هناك المئات يخضعون للحجر الصحي في عدة محافظات.. هناك معاملة سيئة في مراكز الحجر الصحي مثل المدينة الجامعية في دمشق.. قوات سوريا الديمقراطية بنت مشفى مخصص لاستقبال الحالات التي ظهرت في مناطقها.. وفي مناطق الفصائل الموالية لتركيا رصدنا عدة إصابات في صفوف القوات التركية في عفرين إضافة لعناصر من الفصائل.. ما نخشاه هو أن يكون هناك حالات إصابة بفيروس "كورونا" في مناطق المخيمات الحدودية.. حينها لا نعتقد أن الوسائل والفرق الطبية كفيلة بالسيطرة على انتشار الوباء

