مدير المرصد السوري: النظام السوري يرفض بشكل قطعي الدخول في المعركة مع إسرائيل وفتح معركة الجولان السوري المحتل.. ولكن النظام غير قادر على منعها في حال كان هناك قرار قيادي.. وقوات النخبة للمجموعات المدعومة من إيران لم تدخل في العملية العسكرية حتى الآن وتنتظر القرار من إيران و”حزب الله” اللبناني.. والسؤال هل ستكتفي إسرائيل أم أنها ستجتاح مناطق في جنوب سورية وتحتل القنيطرة وصولا إلى درعا وريف دمشق.

في المنطقة مشروعين لكل من إسرائيل وإيران وكلاهما يريدان أن يفرضا السيطرة ويتوسعا في المنطقة.. ومانشاهده الآن من صراع إسرائيلي-إيراني من أجل بسط النفوذ وليس لأجل القضية والمنطقة العربية ولو كان هناك جدية لفتحت جميع الجبهات ولم تغلق بغضها.. ولكن تحت الطاولة لا نعلم ما هي الحوارات التي تجري بين إسرائيل وإيران.. ولانعلم المكاسب التي ستحققها إيران بعد كل هذه الدماء التي تجري في المنطقة العربية.

الاجتماع الأمني الذي جرى يوم الثلاثاء في منطقة عين الحور قرب منطقة الزبداني القريبة من الحدود السورية-اللبنانية بين قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني و”فاطميون” الأفغاني والحشد الشعبي العراقي لوجود مخاوف من توسع المواجهات في المنطقة والمخاوف من الاختراقات الأمنية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت كثيرة نتيجة استهدافات المجموعات في دمشق وريف دمشق وحمص وبنك أهداف في دير الزور وريفها وصولا إلى الحدود العراقية