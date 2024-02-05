مدير المرصد السوري: الهجوم اليوم جاء بعد الضربة أو الصفعة التي تلقتها الميليشات الإيرانية من القوات الأمريكية، الهجوم بمسيرة انطلقت من العراق من قبل الميليشيات الموالية لإيران استهدف مهاجع الكوماندوس أسفر عن مقتل 7 ونحو 20 جريح، الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة الإسلامية في العراق بتوجيهات إيران، وإيران هي المسؤولة عن تلك الاستهدافات بشكل قطعي، هناك إعادة تموضع بشكل يومي من الميليشيات الإيرانية وخلال الأيام القادمة لن تتواجد بمقرات معلومة خوفا من الاستهدافات الأمريكية.