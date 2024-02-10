مدير المرصد السوري: الهدف من الاستهداف الجوي الإسرائيلي هو قتل شخصيات من الميليشيات التابعة لإيران بمنطقة قرى الأسد غربي دمشق، جرى تدمير المبنى وقتل على الأقل 3 من الذين كانون موجودين في هذه فيلا، دون أن يكون هناك أي استهداف لموقع عسكري، أما الدمار في مشروع دمر فكان نتيجة سقوط بقايا صواريخ لدفاع جوي على سطح أحد المباني، الغارات وصلت إلى أهدافها، دون معرفة حتى اللحظة فيما إذا كان القتلى من قيادات الحرس الثوري الإيراني أو من حزب الله اللبناني، في ظل ملاحقة إسرائيل لهذه المجموعات في داخل الأراضي السورية، بدءا من السيدة زينب وصولاً إلى ريف حمص ومدينة دمشق وغربها، الذي يتواجد فيها قيادات يجري استهدافها من قبل إسرائيل، هناك حالة إرباك كبيرة موجودة في صفوف قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وهناك خشية كبيرة في جميع مناطق تواجدهم في سوريا، المرجح استهدافهم من قبل إسرائيل في أي وقت.