مدير المرصد السوري: انتهاكات “الجندرما” التركية تستمر بحق الباحثين عن ملاذ آمن، وهناك استمرار في عملية الخروج من الأراضي السورية باتجاه الأراضي التركية، عبر أكثر من 100 مواطن سوري الحدود السورية التركية في ريف درباسية بطرق التهريب عبر تجار البشر بالتنسيق مع الجندرما التركية، جرائم وانتهاكات الجندرما موثقة لدينا، إلا أن هناك تخاذل من قبل الجهات الدولية، اللاجئين السوريين يجازفون بحياتهم عبر البر والبحر، البحر المتوسط تحول إلى بحر الموت بالنسبة للاجئين السوريين، الجندرما تقوم بالتنكيل بهم عند عبورهم الحدود البرية بين سوريا وتركيا، وإعادتهم إلى الداخل الأراضي السورية، وهناك قتلى من السوريين على يد الجندرما منذ بد الاتفاقيات التركية مع الاتحاد الأوربي قبل نحو 8 أعوام، وحصلت الحكومة التركية على أموال طائلة مقابل منع تدفق اللاجئين السوريين باتجاه أوربا، حينها بدأت عمليات قتل السوريين، حيث قتل أكثر 500 على يد الجندرما، وتعتبر المناطق المحاذية للأراضي السورية مستباحة للسلطات الاحتلال التركي، وتعتبر حلب ضمن الحلم التركي، تركيا تنتهك الحدود وتعتدي على السوريين، المنظمات الدولية عندما يتعلق الأمر بالمصالح الدولية مع تركيا حقوق الإنسان تصبح في ترتيب المئة.