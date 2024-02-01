مدير المرصد السوري: انسحاب بعض المستشارين الإيرانيين من سورية مرتبط بسحب فتيل الصراع مع أمريكا داخل سورية وغير مرتبط بمقتل المستشارين الإيرانيين والانسحابات معنوية فقط من أجل إرسال رسالة لأمريكا مفادها “نحن لا نريد الصراع مع القوات الأمريكية على الأراضي السورية” وما كان يوم أمس هو إشارة تحذير وأوامر من “الحرس الثوري” الإيراني للمجموعات العاملة معه بأنه يمنع استهداف أي قاعدة أمريكية داخل سورية تحت طائلة المحاسبة والتزمت تلك المجموعات بالأوامر بعدم إطلاق أي صاروخ على تلك القواعد، المؤكد انسحاب لبعض الضباط في “الحرس الثوري” الإيراني من الأراضي السورية، كان هناك إعادة استنفار، كل الاستهدافات الإيرانية للقواعد الأمريكية لم تكن إلا معنوية فقط.