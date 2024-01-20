مدير المرصد السوري: انفجار ضخم وقع في منطقة أمنية في المزة في العاصمة دمشق، يرجح هو هجوم إسرائيلي، دون معرفة طبيعة الانفجار إن كان بمسيرة أو صاروخ، أدى إلى سقوط المبنى مؤلف من 3 طوابق، وهناك 4 قتلى على الأقل، سابقا كان هناك محاولة اغتيال أكرم العجوري، المنطقة المستهدفة تتواجد فيها حزب الله اللبناني وقيادات إيرانية والجهاد الإسلامي، المستهدف من قبل إسرائيل داخل الأراضي السورية، المؤكد بأن الهجوم عمل إسرائيلي، ولكن هل كان من خلال العملاء والاستخبارات، إسرائيل مخترقة لكل شيء داخل العاصمة دمشق، وهناك اختراقات أمنية من قبل إسرائيل والمخابرات الغربية، وأيضا هناك صواريخ دقيقة تستهدف المباني داخل الأراضي السورية، قبل يومين كان هناك محاولة اغتيال لضباط يعمل مع حزب الله اللبناني، بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل