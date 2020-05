"مدير المرصد السوري": انفجار واحد فقط سُمع دويه في الجزء الجنوبي من محافظة حلب، تحديداً في منطقة الراموسة

"مدير المرصد السوري": انفجار واحد فقط سُمع دويه في الجزء الجنوبي من محافظة حلب، تحديداً في منطقة الراموسة التي سيطرت عليها قوات النظام في عام 2016 بالتعاون مع "حزب الله" والإيرانيين، حتى اللحظة لا توجد معلومات عن طبيعة الانفجار الذي تزامن مع تحليق لطائرات حربية مجهولة الهوية في سماء إدلب وسماء ريف حلب، لايعلم إذا ما كانت روسية أو تركية أو إسرائيلية، لو كان هناك استهداف إسرائيلي جوي لشاهدنا انفجارات ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية، ولا توجد معلومات عن خسائر بشرية جراء الانفجار.

