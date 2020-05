“مدير المرصد السوري”: هناك تحالف غير مباشر بين التحالف الدولي وإسرائيل وروسيا يهدف إلى قطع طريق طهران – بيروت أمام الإيرانيين

بحسب مصادر مقربة جدا من القوات الروسية، والقوات الإيرانية، والتحالف الدولي، هناك اتفاق لقطع طريق طهران – بيروت أمام الإيرانيين

"مدير المرصد السوري": بحسب مصادر مقربة جدا من القوات الروسية داخل الأراضي السورية، والقوات الإيرانية، بالإضافة لمصادر بالتحالف الدولي، هناك اتفاق لقطع طريق طهران – بيروت أمام الإيرانيين، هناك محاولات كانت للقوات الروسية للانتشار في الميادين باءت بالفشل، هناك تعند إيراني، روسيا نشرت فصائل التسوية في البادية السورية قرب تدمر، كان هناك رفض كامل إيراني على أن تنسحب القوات الإيرانية من البوكمال والميادين ومايعرف بطريق طهران – بيروت، على العكس من ذلك قامت بإقحام قوات جديدة من الحشد الشعبي العراقي، هناك بعض المجموعات تقوم بجمع بنك أهداف طُلب منهم من التحالف الدولي والإسرائيليين لأماكن تمركز القوات الإيرانية في غرب الفرات. العملية في تلك المنطقة ستكون من قبل قوات النخبة وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي تحت ذريعة محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" للسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها القوات الإيرانية في تلك المنطقة

