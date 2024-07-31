مدير المرصد السوري: بعد الانفجارات التي وقعت في منطقة السيدة زينب معقل “حزب الله” اللبناني كان هناك إحراق إطارات قديمة من قبل حاجز لقوات النظام على طريق صحنايا.. ولا علاقة له بالانفجارات التي وقعت.. رادارات الدفاع الجوي لم ترصد أي استهداف إسرائيلي ولا نعلم إذا ما كان الانفجار مفتعل لقتل شخصيات أم أنه عرضي.. هناك فرق بين الحريق الذي اندلع في منطقة صحنايا على بعد 7 كيلومتر أو أكثر من مكان وقوع الانفجارات في منطقة السيدة زينب معقل “حزب الله” اللبناني.. مساء أمس الأول كان هناك استهداف إسرائيلي لمقرين عسكريين في ريف درعا الغربي لم يأت النظام على ذكرهما.