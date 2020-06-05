مدير المرصد السوري: بلغ عدد قتلى الضربات الإسرائيلية أمس 9 من المليشيات الموالية لإيران، 4 سوريين و5 ليسوا كذلك، الاستهداف لمستودع لا نعلم إذ ما كان للصواريخ أو ذخيرة، جرى تدمير مركز كان يستخدم لتطوير صواريخ أرض – أرض قصيرة المدى أيضاً، الاستهداف لن يكون الأخير لأننا نتحدث عن نحو 40 استهداف منذ مطلع العام الفائت، بشكل رئيسي الضربات تستهدف الإيرانيين وحزب الله والموالين لهم وقد قتل 200 منهم تقريباً، لكن الضربات أسفرت أيضاً عن مقتل 27 من قوات النظام واستشهاد 11 مدنياً

الاستهدافات التي نتكلم عنها شملت كامل التراب السوري من الشريط الحدودي المحاذي للجولان المحتل حتى البوكمال عند الحدود السورية – العراقية، بالإضافة للعاصمة دمشق وريفها وحمص وحلب وحماة، بينما الرد دائماً يكون على أبناء الشعب السوري، وهنا نتساءل مرة أخرى أين منظومات الدفاع الجوي وبطاريات s300 وs400