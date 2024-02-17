مدير المرصد السوري: تدريبات عسكرية تجري في منطقة على بعد نحو 40 كلم من مدينة تدمر في عمق البادية السورية، من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات غير سورية، بعد أن وصلت أول أمس أسلحة إلى المنطقة، كما شوهدت طائرات مسيرة في أجواء تلك المنطقة بالتزامن مع التدريبات، استخدم خلالها صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تأتي لرفع الجاهزية القتالية للقوات التي دخلت إلى ملاجئ بعد قتل جنود أمريكيين، كان هناك توتر ومخاوف حقيقية في صفوف هذه الميليشيات بعد مقتل الجنود، وجرى نقل بعض المقاتلين من دير الزور إلى البادية السورية التي تعتبر أكثر أمنا لهم، المنطقة الجغرافية من البادية السورية وصولاً إلى الحدود العراقية، تعتبر مناسبة لمهاجمة القوات الأمريكية، 5 مستشارين إيرانيين غادروا الأراضي السورية قبيل الضربة الأمريكية، وأيضا هناك مستشارين غادروا دير الزور باتجاه حمص ودمشق، مستشارين إيرانيين لا يزالون يشرفون على العمليات العسكرية، وحزب الله اللبناني يقود ميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي السورية، ولكن الإشراف الأكبر يعود إلى ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، الحرب مستمرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأراضي السورية، وبين إسرائيل والميليشيات الإيرانية، المتواجدين على الحدود مع الجولان المحتل وصولا إلى الحدود العراقية، ومن درعا وصولاً إلى ريف حلب الشمالي، كما قتل 29 شخصا على الأقل في الاستهدافات الأمريكية على صفاف نهر الفرات الغربية مؤخراً.