مدير “المرصد السوري”: تركيا اعترفت بمقتل الضابط التركي الذي تحدثتا عنه قبل ساعات جراء تفجير العبوة ناسفة على طريق حلب-اللاذقية الدولي قرب جسر الشغور
مدير “المرصد السوري”: تركيا اعترفت بمقتل الضابط التركي الذي تحدثتا عنه قبل ساعات جراء تفجير العبوة ناسفة على طريق حلب-اللاذقية الدولي قرب جسر الشغور.. وقد شهدت الأجواء تحليق للطائرات الحربية التركية والروسية في سماء منطقة إدلب وذلك لتمرير رسائل واضحة للمجموعات الجهادية الرافضة لإتفاقية “بوتين-أردوغان”.. هيئة تحرير الشام هي علاقة حميمية مع المخابرات التركية وهناك لقاءات دورية تجري بينهما عند البوابة الحدودية شمال إدلب.. وشاهدنا كيف تقوم هيئة تحرير الشام بحماية الأرتال التركية من الجماعات الجهادية مثل حراس الدين والقوقاز الرافضين رفضا قاطعا عودة الطريق للعمل تحت الإمرة الروسية التركية المشتركة وهم من هدد أكثر من مرة بقطع رؤوس الجنود الأتراك في حال قررت تركيا فتح الطريق أمام القوات الروسية وعودة الحركة ما بين اللاذقية وحلب
لدينا معلومات أولية وليست قطعية عن مقتل ضابط تركي بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة التفجير الذي استهدف آلية تركية على طريق حلب – اللاذقية
"مدير المرصد السوري": لدينا معلومات أولية وليست قطعية عن مقتل ضابط تركي بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة التفجير الذي استهدف آلية تركية على طريق حلب – اللاذقية الـ"M4".. وقد نشرنا سابقا عن تهديدات عديدة من جهاديين أنه في حال فتح طريق حلب – اللاذقية في الشق الممتد من سراقب إلى اللاذقية ستعود رؤوس الجنود الأتراك إلى تركيا.. المنطقة التي جرى فيها التفجير تبعد مئات الأمتار عن مقار الحزب الإسلامي التركستاني وفصائل الأوزبك وتنظيم حراس الدين.. هناك أكثر من 10 آلاف جندي تركي دخلوا إلى محافظة إدلب أو ما تعرف بمنطقة "بوتين – أردوغان" منذُ شهر شباط / فبراير الفائت وحتى اللحظة.. وهناك آلاف الجهاديين الذين جرى إخراجهم من تلك المنطقة باتجاه تركيا وليبيا خلال الأشهر الفائتة.. كما أن هناك تنظيمات وجماعات جهادية مثل حراس الدين والأوزبك لا يريدون من الروس والأتراك فتح الطريق الدولي حلب – اللاذقية
Posted by المرصد السوري on Wednesday, May 27, 2020
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