مدير المرصد السوري: حتى اللحظة الشخصيات المستهدفة غير معلومة الهوية وهم من جنسية غير سورية بشكل قطعي، جرى استهداف الشخصيات داخل شقة وهناك مدني كان في أسفل المبنى قتل نتيجة سقوط بعض ركام الشقة على رأسه، العملية هي استخباراتية، هناك عملاء من النظام وهناك عملاء من الدائرة الأولى للإيرانيين تتعامل مع الذين يعملون مع إسرائيل، المزة اعتقل فيها ضابط برتبة رائد وصف ضابط من المفرزة الأمنية، راتب الضابط لا يتعدى عدة دولارات فمن الممكن أن يكون عميل لإسرائيل، قد تكون طائرات مسيرة لأن رادارات الدفاع الجوي لم ترصد طائرات حربية فوق الجولان المحتل أو فوق جنوب لبنان، إذا كان إعلام النظام جريئاً ليقل لنا الشقة عائدة لمن.