مدير المرصد السوري: حتى اللحظة قتيلين على الأقل لا يعلم إذا كانو من الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله اللبناني أو شخصيات فلسطينية، العملية دقيقة من قبل الإسرائيليين لمن كانوا داخل هذا المبنى، هناك إصابات في الشقة التي فوقها لا يعلم إذا كانوا مدنيين أم أن الشقة تابعة للمجموعات الموالية لإيران، الحرس الثوري الإيراني متواجدين في ضاحية دمشق الجنوبية وهي منطقة السيدة زينب في المزة وفي كفرسوسة، المنطقة قريبة من المركز الثقافي الإيراني، تركيز حزب الله في السنوات الأخيرة على مزارع في ضاحية دمشق الجنوبية السيدة زينب ومحيطها وقرب المطار