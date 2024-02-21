مدير المرصد السوري: حتى اللحظة لم نعلم هوية الأشخاص الذين كانوا في المبنى وبشكل قطعي هم غير سوريين وفقط السوري كان في محيط المبنى وهو مدني و قبل أيام كان هناك اغتيال 3 شخصيات في منطقة قرى الأسد قرب دمشق، في البوكمال دمر المستودع عائد للميليشيات الإيرانية ومن المفترض أنه ضمن منطقة سكنية وجرى تدميره بطائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية وليل أمس كان هناك استهداف جنوب مدينة دير الزور لهذه الميليشيات وجرح 10 عناصر بعد استهداف حقل كونيكو من قبل ميليشيات إيران بالمسيرات.