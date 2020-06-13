“مدير المرصد السوري”: حزب الله اللبناني قام بتخفيف عدده داخل الأراضي السورية، وبالنسبة لشرق الفرات أن ترسل قوات من الدفاع الوطني التابع للنظام إلى تلك المنطقة، قد يكون الأمر لذر الرماد في العيون بناءً على طلب روسيا، أو لإرضاء الإسرائليين للقول بأن القوات الإيرانية سينخفض وجودها في تلك المنطقة

ولكن بشكل دقيق لاتسطيع روسيا حتى اللحظة العمل على إنهاء الوجود الإيراني في تلك المنطقة التي تعتبر شريان أساسي لطريق طهران – بيروت، وإذا ما تمكنت روسيا من السيطرة على تلك المنطقة ينقطع شريان حزب الله اللبناني عن طريق العراق

في بقعة جغرافية ليست بعيدة عن تلك المنطقة اليوم حواجز ماتعرف بالفرقة الرابعة التابعة للنظام، أوقفت الإتاوة على المدنيين الذين يقومون بالتجارة مابين دمشق وبين دير الزور

الأمر مرتبط بروسيا، هل تستطيع روسيا أن تقوم بتغيير شكلي للوجود الإيراني في تلك المنطقة، إذا ما كان هناك اتفاق مع إيران نعم تسطيع.

من انسحب من تلك المنطقة هو حزب الله اللبناني لماذا لم تنسحب الميلشيات العراقية والأفغانية، قد يكون الأمر متعلق بما يحدث بلبنان