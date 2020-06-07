مدير “المرصد السوري”: روسيا جندت نحو 940 عنصرا مع شركة أمنية روسية خلال شهر أيار الفائت..هؤلاء من محافظات حمص الرقة والحسكة ودير الزور واللاذقية جرى نقلهم عبر مطار حميميم إلى ليبيا ضمن مناطق الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر لحماية المنشآت النفطية وليس للقتال مع الجيش الليبي على خطوط التماس بحسب العقود التي وقعوها مع الشركة الأمنية. خلال الأشهر الـ6 الفائتة.. تركيا أرسلت 12300 مرتزق من الذين كانوا في صفوف الجيش الوطني السوري. كما جندت نحو 9 آلاف جهادي من جنسيات غير سورية.. هؤلاء قلبوا الموازين في معارك ليبيا..تركيا وروسيا حولتا هؤلاء الأشخاص من السوريين إلى مرتزقة.. وقد نشهد أعدادا أكبر خلال الأيام القادمة وذلك بسبب تهاوي الليرة السورية. العناصر من فصائل المصالحات أعدادهم قليلة.. بعض هؤلاء يتم نقلهم إلى البادية السورية حيث تتواجد قوات “فاكنر”

المرصد السوري مدير "المرصد السوري": روسيا جندت نحو 940 عنصرا مع شركة أمنية روسية خلال شهر أيار الفائت..هؤلاء من محافظات حمص الرقة والحسكة ودير الزور واللاذقية جرى نقلهم عبر مطار حميميم إلى ليبيا ضمن مناطق الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر لحماية المنشآت النفطية وليس للقتال مع الجيش الليبي على خطوط التماس بحسب العقود التي وقعوها مع الشركة الأمنية. خلال الأشهر الـ6 الفائتة.. تركيا أرسلت 12300 مرتزق من الذين كانوا في صفوف الجيش الوطني السوري. كما جندت نحو 9 آلاف جهادي من جنسيات غير سورية.. هؤلاء قلبوا الموازين في معارك ليبيا..تركيا وروسيا حولتا هؤلاء الأشخاص من السوريين إلى مرتزقة.. وقد نشهد أعدادا أكبر خلال الأيام القادمة وذلك بسبب تهاوي الليرة السورية. العناصر من فصائل المصالحات أعدادهم قليلة.. بعض هؤلاء يتم نقلهم إلى البادية السورية حيث تتواجد قوات "فاكنر" Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, June 7, 2020