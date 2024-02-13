مدير المرصد السوري: روسيا وجهت رسائل لإيران بأن استخدام المطارات المدنية من أجل نقل السلاح الإيراني له تبعات وعواقب كبيرة.

الاستهدافات بين الإيرانيين والأمريكيين باتت تظهر للعلن بعد إعلان المجموعات الموالية لإيران استئناف عملياتها ضد القواعد الأمريكية في سورية والعراق.. الاستهداف هو لإثبات الوجود.. إيران وميليشياتها لا يريدان قتل مزيد من الجنود الأمريكيين.. والاستهداف الأمريكي كان لمزار عين علي والذي يعتبر قاعدة للمجموعات الموالية لإيران ولمحيط الميادين