مدير المرصد السوري: سلاح الميليشيات الإيرانية مستمر بالتدفق من الحدود العراقية.. 4 شاحنات محملة بالمقاتلين والعتاد دخلت من العراق عبر بوابة السكك غير الشرعي وتوجه إلى البادية دون أن يُستهدف.. إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 56 مرة بينها 36 هجوم جوي قتلت 111 من العسكريين بينما إيران لم تقتل أي جندي إسرائيلي.

ما جرى في البادية هو تدريبات عسكرية استمرت لأقل من 48 ساعة شارك فيها عشرات الجنود لرفع الجاهزية القتالية وتوجيه رسائل واضحة لأمريكا بأنه رغم الضربات الأمريكية لا نزال متواجدين وعلى بعد ليس بكبير عن قاعدة التنف.. وكان هناك تحليق لطائرات أمريكية ليس بعيدا عن أماكن التدريب لا تستطيع استهداف المنطقة لأنها ضمن المجال الجوي الروسي.