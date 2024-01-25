مدير المرصد السوري: سمع دوي انفجار في منطقة حمص ومحيطها، حتى اللحظة لم يتبين سبب الانفجار، ولكن في المقابل انفجار آخر وقع في منطقة البوكمال ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف ديرالزور الشرقي، تبين أنه ناجم عن انفجار أحد مستودعات للميليشيات الإيرانية في محيط المدينة، لا يعلم إذا ما كان التفجير داخل المستودع، أم استهداف جوي، حزب الله موجود بكثافة عند الحدود مع الجولان السوري المحتل، هؤلاء منتشرين في منطقة القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي، أدخلوا إلى المنطقة بعد الحرب على غزة، ولم يشاركوا في العمليات العسكرية في الجولان المحتل، وهم من قوات النخبة المدربة من قبل ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.