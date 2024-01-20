مدير المرصد السوري: صاروخ إسرائيلي استهدف مبنى في منطقة أمنية في المزة غربي العاصمة دمشق، هناك 4 قتلى لا يعلم إذا كان من الإيرانيين أو قيادات من الجهاد الإسلامي الموجودين في تلك المنطقة، إسرائيل تعلم بأن قيادات من الجهاد الإسلامي وقيادات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني يرتادون إلى هذه المنطقة، سابقا كان هناك محاولة اغتيال أكرم العجوري، شوهد ليلة أمس في تلك المنطقة قيادات من الحرس الثوري الإيراني والفلسطينيين اجتمعوا في هذا المبنى، الاستهداف أدى إلى تدميره بشكل كامل، وهذا يدل أن الخرق الإسرائيلي كبير جداً، المنطقة توجد فيها مباني كثيرة مملوكة لدى الإيرانيين، ولهم مواقع كثيرة في الضاحية دمشق الجنوبية والسيدة زينب، وأيضا تجري عمليات اغتيالات عند الحدود مع الجولان السوري المحتل، النظام السوري لا يعلم من كان موجود في هذا المبنى، ولكن هل الجهاد الإسلامي أو الحرس الثوري الإيراني سيعترفون من قتل؟، ولكن إسرائيل ستعترف من قتل في هذا الهجوم لاحقا.