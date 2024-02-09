مدير المرصد السوري: صواريخ استهدفت مطار المزة العسكري، لقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وهناك طائرة شحنة إيرانية انطلقت من مطار دير الزور العسكري باتجاه مطار المزة العسكري قبل الهجوم، إسرائيل نفت صلتها بالهجوم، وفي هجمات السابقة إسرائيل أيضا كانت تنفي ولم تعلق، ولكن هل للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في هذا الاستهداف بهذا التوقيت، بعد أن أعطت تنبيه لمستشارين إيرانيين بالانسحاب من دير الزور، في ظل الصراع الأمريكي الإيراني في شرق سوريا، والصراع الإسرائيلي الإيراني معلن بشكل واضح، إسرائيل ارتكبت جريمة حرب في حمص قبل أيام، واليوم إيران نقلت ذخائر وأسلحة من دير الزور باتجاه الحدود السورية اللبنانية.