مدير المرصد السوري: صواريخ استهدفت مناطق عسكرية لقوات النظام ويتواجد “حزب الله” اللبناني قرب مصفاة حمص والقصير ومزارع على أطراف مدينة حمص.. المضادات الأرضية التابعة للنظام حاولت التصدي للصواريخ المعادية.. الضربات يرجح أنها إسرائيلية جاءت من غرب سورية.. ولكن في الآونة الأخيرة أمريكا أعلنت عن استهداف مواقع الميليشيات الإيرانية في سورية.. منطقة القصير هي منطقة لحزب الله منذ السيطرة عليها ومزارع الأوراس أيضا يتواجد الحزب بقوة.