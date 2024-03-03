مدير المرصد السوري: طفح كيل الناشطين والمهجرين من سياسة هيئة تحرير الشام.. الجولاني سيرضخ لمطالب المتظاهرين هؤلاء الثائرين من أجل دولة ديمقراطية وليس للوصول إلى دويلة الجولاني.. والجولاني حول مناطق نفوذه إلى دولة خاصة به ويظهر كرئيس دولة يسيطر بقبضته الأمنية الكبيرة وقوة سلاحه.. في العام الفائت كان هناك اعتقالات واسعة وإعدامات كثيرة في السجون تحت تهمة التعامل مع النظام السوري أو التحالف أو جهات أخرى.. الجولاني يرسخ نفوذه بدويلة في إدلب تديرها حكومة الإنقاذ ويريد أن يفتح علاقات مع أجهزة مخابرات دولية. في السويداء المظاهرات السلمية مستمرة منذ 200 يوم وأهالي السويداء يؤكدون على سلميتها رغم قدرتهم على استخدام السلاح.. ولكن على التراب السوري كل من يعارض السلطة يتم اعتقاله وقتله.. لا يوجد إرادة دولية لمساعدة أبناء سورية وأمريكا لن تستطيع أن تلعب أي دور في دعم مظاهرات السويداء وهي وعدت الشعب السوري سابقا وكانت النتيجة 4 حكومات وتقسيم سورية بشكلها الحالي.