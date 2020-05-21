“مدير المرصد السوري”: عقلية واحدة تتمحور بنهب أموال الشعب السوري، من رامي مخلوف إلى قادة “فرقة المعتصم والسلطان مراد والحمزات” كل هذه المسميات الموالية لتركيا لاتختلف عن رامي مخلوف، هذه الفصائل تقوم بسرقة المحاصيل الزراعية للمواطنين

“مدير المرصد السوري”: عقلية واحدة تتمحور بنهب أموال الشعب السوري، من رامي مخلوف إلى قادة “فرقة المعتصم والسلطان مراد والحمزات” كل هذه المسميات الموالية لتركيا لاتختلف عن رامي مخلوف، هذه الفصائل تقوم بسرقة المحاصيل الزراعية للمواطنين

“مدير المرصد السوري”: عقلية واحدة تتمحور بنهب أموال الشعب السوري، من رامي مخلوف إلى قادة “فرقة المعتصم والسلطان مراد والحمزات” كل هذه المسميات الموالية لتركيا لاتختلف عن رامي مخلوف، هذه الفصائل تقوم بسرقة المحاصيل الزراعية للمواطنين، هناك مواطنين تركوا أراضيهم مع انطلاق عملية “نبع الإجرام” العام الفائت.

وإذا بهم الآن يستولون على المحاصيل الزراعية ويقتتلون في ما بينهم على تقاسم المسروقات، قرى”أم عشبة – باب الخير – مصبغة -” في ريف الحسكة وقُرى أخرى، جرى الاستيلاء على المحاصيل الزراعية من قمح وشعير من قِبل تلك الفصائل التي تقتتل على المسروقات، لم يكتفوا بتهجير أهالي تلك المناطق بل يقومون بسرقة ممتلكاتهم، الأمر يندرج على تل أبيض وعفرين كل المناطق التي يوجد فيها فصائل موالية لتركيا.. عندما نشاهد قادة الفصائل الذين تآمروا على أبناء الشعب السوري عبر سرقة الدعم الخارجي.

شاهدنا عندما كانت الغوطة الشرقية محاصرة من قبل حزب الله و الإيرانيين والنظام كيف كانت المخازن ممتلئة لدى جيش الإسلام وفيلق الرحمن بينما كان يجوع المدني في تلك المنطقة، أي أن هناك تآمر مزدوج على أبناء الشعب السوري، مصير من يقف في وجه الفصائل الموالية لتركيا القتل والتنكيل، مصيره مثل مصير الفتاة في عفرين التي رفضت الزواج من قائد محلي بـ”السلطان مُراد” فكان مصيرها الاختطاف والاغتصاب.

راتب الموظف السوري لايتجاوز الـ25 دولار أمريكي بينما أسعار المواد الغذائية لاتختلف عن بريطانيا لذلك نقول هناك عملية تجويع حقيقي لأبناء الشعب السوري من كامل من يحمل السلاح داخل الأراضي السورية