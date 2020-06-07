“مدير المرصد السوري”: على مايبدو هناك قرار إسرائيلي وقرار من التحالف الدولي بإغلاق طريق “طهران – بيروت”، أو إنهاء سيطرة إيران على تلك المنطقة الواقعة شرق سوريا والتي تخضع لنفوذها منذ أن قام قاسم سليماني بالسيطرة على المنطقة الواقعة ما بين الميادين والبوكمال والحدود السورية – العراقية

غباء الميليشيات الموالية لإيران مستمر، القاعدة التي تعرضت للقصف يوم أمس، تعرضت قبل أسابيع لقصف بعد استقدام الميليشيات الموالية لإيران تعزيزات لتلك القاعدة، ليل أمس كان هناك استهداف للقاعدة الواقعة قرب البوكمال من طائرات يرجح أنها إسرائيلية بـ”8″ ضربات جوية تسببت بمقتل 12 من الميليشيات الإيرانية من جنسيات عراقية وأفغانية، إضافة إلى تدمير آليات وذخائر