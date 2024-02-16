مدير المرصد السوري: عملية اختطاف 15 سوريا وتعذيبهم، جرت من قبل “الجندرما” التركية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق اللاجئين السوريين والتنكيل بهم، بعد دخولهم الأراضي التركية بطرق التهريب، وباتفاق مع ضباط من الجندرما التركية ومهربين، وبعد ذلك يجري إلقاء القبض عليهم من قبل “الجندرما” وترحيلهم إلى الداخل الأرضي السورية. السوريين وبشكل واضح لا يزالون ضحية الجندرما التركية سواء عبر القتل والتعذيب أو التنكيل بهم، أين الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها السوريين على يد الجندرما التركية، النظام التركي هو شريك بهذه العملية، ويعلم بوجود اتفاق بين الجندرما ومهربين على عملية تهريب السوريين إلى الأراضي التركية، وهذه العمليات مستمرة، في منطقة رأس العين وريف إدلب وإعزاز وتل أبيض، مقابل مبالغ خيالية، في إطار الدخول إلى الأراضي التركية، الشرطة العسكرية هي عبارة عن ميليشيا موالية لتركيا، وتنفذ أوامر المخابرات التركية.