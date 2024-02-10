مدير المرصد السوري: عملية اغتيال طالت 3 من جنسية غير سورية، وأصابت 3 آخرين، خلال استهداف إسرائيلي لفيلا مستأجرة من قبل حزب الله اللبناني في تلك المنطقة، المبنى دمر بشكل كامل، الاستهداف لم يكن لنقاط عسكرية، لكن شظايا صواريخ لدفاع جوي سقطت على أحد المباني في مشروع دمر، الهدف الحقيقي كان في منطقة قرى الأسد بالقرب من الديماس، ويتواجد فيها قيادات وليس عناصر عاديين، 31 من العسكريين قتلوا في 10 استهدافات إسرائيلية على الأراضي السورية منذ مطلع العام، بينهم على الأقل 7 من ضباط الحرس الثوري الإيراني، الخرق الاستخباراتي الإسرائيلي بات واضحاً، عندما يجري استهداف المباني، ولن يتوقف إلا في حال وجود حل شامل للشرق الأوسط، كل مناطق سورية باتت مكشوفة، الخرق هو ضمن الميليشيات التابعة لإيران، الأمور سوف تبقى على ما هو عليه وإسرائيل ستستمر في استهدافهم بالرغم من إعادة تموضعهم.